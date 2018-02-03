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В Сумской области задержали пограничника-вымогателя

В Сумской области задержали пограничника-вымогателя

Инф. «ФАКТОВ»

03.02.2018 22:04 191

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В Сумской области задержали группировку вымогателей, состоявшую из пограничника и двух бывших сотрудников МВД.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Злоумышленники требовали от жителя Сум более 40 тысяч гривен за то, что будут способствовать ему в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления.

Передачу злоумышленникам первых двух частей взятки в размере 15 тысяч гривен правоохранители задокументировали. А при получении третьей части взятки в 27 тысяч гривен пограничника задержали в Сумах. Двоим злоумышленникам в настоящее время уже объявили о подозрении.

Напомним, ранее чиновник из «Киевводоканала» задержан на взятке в 173 тысячи грн.

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