В Сумской области задержали пограничника-вымогателя

В Сумской области задержали группировку вымогателей, состоявшую из пограничника и двух бывших сотрудников МВД.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Злоумышленники требовали от жителя Сум более 40 тысяч гривен за то, что будут способствовать ему в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления.

Передачу злоумышленникам первых двух частей взятки в размере 15 тысяч гривен правоохранители задокументировали. А при получении третьей части взятки в 27 тысяч гривен пограничника задержали в Сумах. Двоим злоумышленникам в настоящее время уже объявили о подозрении.

Напомним, ранее чиновник из «Киевводоканала» задержан на взятке в 173 тысячи грн.