Коноплянка забил гол за «Шальке» впервые с августа прошлого года (видео)

Целых полгода (с августа 2017-го — 170 дней!) полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не мог отличиться голом в немецкой бундеслиге. И вот в поединке 21-го тура с «Вердером» полузащитнику «Шальке», вышедшему в стартовом составе (играл до 70-й минуты), удалось поразить ворота гостей «выстрелом» с дальней дистанции. Правда, в этом игровом эпизоде не обошлось без ошибки голкипера бременцев.

Только вот гельзенкирхенцы после замены украинца сначала позволили «Вердеру» сравнять счет, а в компенсированное время, уже после того, как остались в меньшинстве, и вовсе капитулировали — 1:2. При этом Коноплянка получил в своей команде самую высокую оценку от WhoScored -- 8,4 (три удара по воротам, два острых паса, 17 передач с процентом точности 71 и три успешные обводки).

Еще один шаг к завоеванию «золота» чемпионата Германии сделала «Бавария», которая благодаря точным ударам Франка Рибери и Хамеса Родригеса увезла победу со стадиона «Майнца» -- 2:0.

Поравила свои турнирные дела дортмундская «Боруссия», которая, как известно, в ближайшее время не сможет рассчитывать на травмированного Андрея Ярмоленко. В гостевом матче с «Кельном» подопечные Петера Штегера отпраздновали победу — 3:2. Героем поединка стал новичок «Боруссии» бельгийский форвард Миши Батшуайи, добавивший к двум голам в дебютном поединке еще и результативную передачу.

Положение лидеров после 21-го матча: 1. «Бавария» -- 53; 2. «Байер» -- 38; 3. «Боруссия» Д. — 34; 4. «Шальке» -- 34; 5. «Айнтрахт» -- 33 (20); 6. «Боруссия» М. — 31 (20).

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