Мировой рейтинг экономической свободы: Украина заняла последнее место среди стран Европы

Американский аналитический центр Heritage Foundation обнародовал очередной рейтинг экономической свободы в мире. Украина занимает в нем 150-е место среди 186 стран мира с результатом 51,9 пункта из 100 возможных.

Об этом пишет «Главком».

Как указано на сайте рейтинга, за прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта, что иллюстрирует положительные изменения восьми из 12 экономических свобод, существенные изменения отмечены в сфере монетарной свободе и свободы инвестирования.

Украина на последнем месте среди 44 стран Европы, а ее рейтинг ниже региональных по общемировым показателям.

«Значительный прогресс был достигнут в осуществлении реформ, чтобы сделать страну более процветающей, демократической и прозрачной, однако нужно внедрять больше преобразований, включая борьбу с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизации государственных предприятий и совершенствования законодательной базы и верховенства права. Общий интерес к западным реформам уменьшился, при этом экономическая стагнация продолжается», — говорится также на сайте рейтинга.

В рейтинге учтены 12 свобод — от права собственности к финансовой свободе. Три показателя Украины оценены хуже, чем в прошлом году. Это право собственности, свобода торговли, целостность управления. Показатель финансовой свободы остался на прошлогоднем уровне.

Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой. Есть еще четыре группы стран: со свободной экономикой, преимущественно свободной экономикой, умеренно свободной экономикой и депрессивной экономикой.

Победителем нынешнего рейтинга стал Гонконг (результат — 90,2), далее следуют Сингапур (88.8), Новая Зеландия (84.2), Швейцария (81.7), Австралия (80.9), Ирландия (80,4).

Эстония находится на седьмом месте, Канада — на девятом, Дания — на 12, Грузия — на 16, США — на 18, Малайзия — на 22, Германия — на 25, Румыния — 37, Казахстан — на 41, Польша — на 45, Франция — на 71, Кыргызстан — на 78, Молдова — на 105, Россия — на 107, Беларусь — на 108, Пакистан — на 131, Иран — на 156, Туркменистан — на 169, КНДР — на 180.

Напомним, Украина поднялась сразу на четыре позиции в рейтинге лучших стран, ежегодно оставляемом агентством US News.