Боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ: ранены два бойца

За минувшие сутки, 3 февраля, боевики пять раз нарушили перемирие — ранения получили два военнослужащих ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За минувшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск. Агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая Минские соглашения», — говорится в отчете.

На Луганском направлении враг после обеда активизировался в районе Светлодарской дуги. Противник применил 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитную установку и крупнокалиберные пулеметы и около часа обстреливал опорные пункты возле Луганского.

С гранатометов различных видов и пулеметов боевики вели огонь возле Лозового, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов нарушали — неподалеку от Зайцевого.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска применили 82-мм минометы в пригороде Авдеевки и возле Новотроицкого.

Напомним, ранее стало известно о вражеских обстрелах сел Новоалександровка и Троицкое Луганской области.