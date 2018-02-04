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Shvets Museum

ФИГУРКА ДНЯ.
"Фарфоровые" истории.
4 февраля 2018

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Из будущей киевской экспозиции
частной коллекции «Shvets Museum»

О нескольких фарфоровых композициях, посвященных одному из самых известных шекспировских героев — Гамлету, принцу датскому, мне уже приходилось рассказывать постоянным читателям нашей рубрики. Героев произведений гениального английского драматурга, писателя и поэта (и, кстати, блестящего театрального актера и режиссера) Вильяма Шекспира в нашей коллекции каким-то образом собралось неожиданно много. И периодически я пытаюсь о них рассказывать. Так же, как и о фарфоровых фигурках самого Шекспира, отличающихся редкой выразительностью деталей его портрета и старинного убранства, профессионально подмеченных и талантливо воплощенных авторами этих работ.

То же самое можно было бы сказать и о сегодняшней замечательной композиции, умело передающей трагизм мятущегося образа принца датского, отраженный в переломный момент его трагической судьбы. Поза героя произведения, тонкие черты его лица, даже обессиленно опущенная кисть левой руки с длинными аристократическими пальцами, — все это словно воссоздает картину его внутренних переживаний, столь мастерски запечатленную талантливым скульптором.

Эту работу я первый раз вживую увидел в витрине антикварного магазина в Эдинбурге, куда мы со старинным моим приятелем Александром Мартыненко вырвались на несколько часов из Глазго, где киевские динамовцы проводили свой отборочный матч. Правда, приехали мы в Эдинбург уже настолько поздновато, что и древний знаменитый замок с коптящими у ворот факелами, и музеи на центральной улице, носящей название Королевская миля, были уже закрыты. Открытым оставался лишь музей шотландского виски, куда мы вынуждены (!) были отправиться, дабы наша музейная программа хоть в какой-то мере считалась выполненной. Следует заметить, что посещение музея с последовавшей за этим тщательной дегустацией представленных там в изобилии экспонатов удалось! Но не настолько, чтобы картинка фарфорового Гамлета выветрилась из моей памяти.

Через несколько лет на одном из интернет-аукционов неожиданно встретил выставленной на продажу эту же композицию. Купил ее немедленно. И уже при расчетах обнаружил, что отправитель проживает именно в… Эдинбурге! Бывает же такое… Глядя на Гамлета, частенько вспоминаю эдинбургский музей, находившийся как раз по соседству с витриной закрытого тогда антикварного магазину, и тихо радуюсь этому удивительному совпадению. Сегодняшних именинников позвольте поздравить пожеланиями добра и счастья. И побольше вам в жизни приятных совпадений. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

РАЗМЫШЛЕНИЯ ГАМЛЕТА

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1983 — 1987

Скульптор: Salvador Furió

Высота: 38 cm

Фигурка дня: ранее (по датам)

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