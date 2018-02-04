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В Пакистане смертник атаковал военных: много погибших

В Пакистане смертник атаковал военных: много погибших

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 8:24 113

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В Пакистане жертвами атаки террориста-смертника стали 11 военных, пострадали 20 человек.

Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Атака произошла в субботу, 3 февраля, в районе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Террорист-смертник взорвал себя на спортивной площадке, где тренировались военнослужащие.

Семеро пострадавших получили серьезные ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка Техрик-э-Талибан, сообщив, что это было «местью».

Напомним, ранее 17 декабря, в Кветте (юго-западная часть Пакистана) был совершен крупный теракт. Как сообщает Reuters, двое смертников атаковали местную католическую церковь. Один из них успел взорвать бомбу, второго застрелили полицейские.

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