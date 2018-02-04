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На Закарпатье из-за непогоды обесточены 19 населенных пунктов

На Закарпатье из-за непогоды обесточены 19 населенных пунктов

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 9:13 95

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Из-за сильных снегопадов на дорогах Закарпатья образовались заторы, движение автомобилей осложнено, без света остались 19 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

«По состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на трассах. 23 случая зафиксировали в Воловецком районе, 3 автомобиля отбуксировала техника раховских спасателей, 2 случая в Межгорском и 1 в Великоберезнянском районах», — говорится в заявлении.

«В основном, это происходит вследствие того, что водители не меняют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения», — подчеркнули в ГСЧС.

«Для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на закарпатских дорогах в круглосуточном режиме дежурит специальная техника. Всего от Управления ГСЧС в Закарпатской области привлечено 7 единиц техники и 19 спасателей», — сообщает пресс-служба.

В ведомстве отметили, что непогода полностью обесточила 14 населенных пунктов (Мукачевский район — 6, Воловецкий район — 8) и 5 частично (пгт Межгорье и Хустский район — 4).

Напомним, ранее в Волынской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло обесточивание 20 населенных пунктов.

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