В Египте найдена древняя гробница с уникальными фресками (фото)

Министерство по делам памятников древности Египта сообщило о сенсационной находке, сделанной археологами неподалеку от Каира. Они обнаружили гробницу возрастом около 4,4 тысячи лет. В ней была похоронена жрица Хетпет.

Хетпет служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах.

Уникальные фрески хорошо сохранились

Стены гробницы, находящейся, покрыты хорошо сохранившимися уникальными фресками, на которых изображена Хетпет на охоте и рыбалке, а также получающей подарки от детей.

Кроме того, на фресках изображены выступления танцоров и музыкантов, а также различные животные — от домашнего скота до обезьян. На одной из фресок видна обезьяна, танцующая перед оркестром.

«Такие сцены очень редки… Один раз подобная сцена была обнаружена в гробнице „Ка-Ибер“, но на ней обезьяна танцевала перед гитаристом, а не оркестром», — подчеркнул представитель министерства Мустафа Вазири агентству AFP.

Гробница была обнаружена при раскопках на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса. В этом месте хоронили знатных людей времен пятой династии древнеегипетского царства. Некоторые из находящихся там гробниц были обнаружены еще в 1842 году.

Гробница по форме напоминает букву «Г». Архитектурный стиль и декоративные элементы соответствуют периоду пятой династии.

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