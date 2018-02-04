Фильм о мальчике из Донбасса получил награду в Швеции
Об этом ассистент режиссера Азад Сафаров сообщил в «Фейсбуке».
«Фильм про Украину опять победил! Наша документалка The Distant Barking of Dogs о 10-летнем мальчике, живущем возле фронта, получила уже вторую победу на втором фестивале! В Гетеборге, Швеция», — написал Сафаров. По его словам, лента признана лучшим документальным фильмом The Dragon Award for Best Nordic Dox. А в ноябре 2017 года она была отмечена как лучший дебют на международном фестивале документальных фильмов IDFA в Амстердаме (Нидерланды).
В фильме рассказано о судьбе 10-летнего Олега, который живет с бабушкой в Гнутово Донецкой области. Они не захотели покидать родной дом. Ребенок видит такое, что и взрослый не выдержит.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в кинотеатрах Украины продолжается премьерный показ документальной ленты о жизни, любви и смерти солиста Парижской оперы Василия Слипака с позывным «Миф».
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”