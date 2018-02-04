На Закарпатье задержана банда, грабившая церкви
Сотрудники правоохранительных органов Закарпатья задержали преступную группировку, «специализировавшуюся» на ограблении церквей.
Задержаны трое жителей Ужгорода в возрасте 34, 37 и 38 лет.
Следствием установлено, что они совершили 13 краж из церквей различных конфессий, расположенных на территории Ужгородского, Свалявского, Перечинского и Береговского районов.
Кражи они осуществляли с помощью заранее приобретенных инструментов и отмычек. Грабители ездили по региону на автомобиле, выбирали «объект» и, проникнув в храм, похищали из него все ценное. Общая сумма ущерба составила более чем 150 тысяч гривен. Грабителей задержали «на горячем» — после совершения кражи на территории Свалявщины, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по статье «Кража, совершенная повторно по предварительному сговору организованной группой лиц, с проникновением в помещение». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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