В результате сильнейшего в истории снегопада в Москве погиб один человек, пятеро травмированы

Снегопад в Москве в субботу, 3 февраля, установил абсолютный рекорд. В столице России за один день выпало сразу столько снега, сколько обычно бывает за полмесяца — 14 миллиметров осадков в эквиваленте воды. Прежний рекорд был установлен в 1957 году — тогда в Москве выпало 11,2 миллиметра осадков.

Жертвой сильнейшего в истории метеонаблюдений снегопада стал один человек. Еще пятеро пострадали. Об этом 4 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи… Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. От деревьев и проводов надо держаться подальше», — написал мэр в соцсетях.

Под тяжестью снега в разных районах столицы России рухнули деревья. Мокрый снег налипает на провода — перебои с электричеством зафиксированы в Подмосковье. В аэропортах были задержаны или вовсе отменены сотни авиарейсов.

На уборку улиц и дворов были брошены около 15 тысяч единиц спецтехники.

Снегопад продолжается в воскресенье, сообщается, что он ослабнет лишь к утру понедельника, 5 февраля.