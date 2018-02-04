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Украинские хоккеисты устроили драку во время матча (видео)

Украинские хоккеисты устроили драку во время матча (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 12:49 250

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Во время матча Украинской хоккейной лиги игроки «Белого Барса» и ХК «Донбасс» устроили массовую драку.

Инцидент произошел за 5 минут до окончания третьего периода. В драке приняли участие не только хоккеисты, находившиеся на льду, но и некоторые запасные игроки.

В итоге арбитр Максим Урда выписал участникам потасовки в общей сложности 115 минут штрафа. При этом три игрока «Донбасса» (Андрей Григорьев, Александр Влад и Виктор Захаров) закончили встречу досрочно.

Матч завершился победой «Донбасса», который ранее досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ, со счетом 7:3.

Напомним, известные российские журналисты подрались в прямом эфире из-за Сталина.

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