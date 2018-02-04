Назван лучший кинорежиссер 2017 года (фото)

В субботу, 3 февраля, Гильдия режиссеров Америки (DGA) вручила свои ежегодные премии в области кино и телевидения. Гильермо дель Торо получил премию за «Форму воды» в главной номинации «Лучший фильм».

Кадр из фильма «Форма воды»

Его соперниками были режиссеры Джордан Пил с картиной («Прочь»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Мартин Макдона («Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури»), Грета Гервиг («Леди Птица»).

Тем самым Гильермо дель Торо повысил свои шансы на получение премии «Оскар». Как уже сообщали fakty.ua, «Форма воды» претендует на награды Американской киноакадемии в 13 номинациях. Примечательно, что дель Торо обвинили в плагиате из-за этого фильма, который может стать самым успешным в карьере режиссера.

Режиссер фильма «Прочь» Джордан Пил

Джордан Пил получил премию DGA как лучший дебютант. Его картина «Прочь» заслужила высокую оценку не только критиков и коллег, но и простых зрителей. При бюджете всего 4,5 миллиона долларов фильм собрал в мировом прокате 254,9 миллиона долларов.