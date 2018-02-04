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В Черновицкой области прощаются с бойцом Ярославом Козаком, погибшим на Донбассе

В Черновицкой области прощаются с бойцом Ярославом Козаком, погибшим на Донбассе

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 13:13 312

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В воскресенье, 4 февраля, в городе Сторожинец Черновицкой области прощались с погибшим на Донбассе бойцом АТО Ярославом Козаком.

Об этом в Facebook сообщает журналистка Галина Еремица.

Проводить Козака в последний путь пришли много людей, в том числе и его сослуживцы. На пути следования похоронной церемонии школьники поставили лампадки со свечами.

Ярослав Козак был добровольцем батальона «Донбасс», а затем служил в 46-м батальоне ВСУ. Боец погиб 1 февраля. Сначала сообщалось, что военный погиб в результате обстрела. Позже ветеран АТО Евгений Шевченко сообщил, что Козак совершил самоубийство.

Напомним, именем погибшего в зоне АТО грузинского добровольца Гиорги Саралидзе назвали звезду в созвездии Девы.

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