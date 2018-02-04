В Черновицкой области прощаются с бойцом Ярославом Козаком, погибшим на Донбассе
В воскресенье, 4 февраля, в городе Сторожинец Черновицкой области прощались с погибшим на Донбассе бойцом АТО Ярославом Козаком.
Об этом в Facebook сообщает журналистка Галина Еремица.
Проводить Козака в последний путь пришли много людей, в том числе и его сослуживцы. На пути следования похоронной церемонии школьники поставили лампадки со свечами.
Ярослав Козак был добровольцем батальона «Донбасс», а затем служил в 46-м батальоне ВСУ. Боец погиб 1 февраля. Сначала сообщалось, что военный погиб в результате обстрела. Позже ветеран АТО Евгений Шевченко сообщил, что Козак совершил самоубийство.
Напомним, именем погибшего в зоне АТО грузинского добровольца Гиорги Саралидзе назвали звезду в созвездии Девы.
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