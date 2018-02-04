В центр Киева стянули две тысячи полицейских и гвардейцев
В воскресенье, 4 февраля, центр Киева усилили 2 тысячами полицейских и бойцов Национальной гвардии в связи с проведением митингов и массовых акций.
«Сегодня в центральной части столицы, согласно представленным в Киевскую городскую государственную администрации заявкам, запланировано несколько мероприятий, в которых примут участие киевляне и представители других регионов», — предупредили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители намерены обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций.
Напомним, ранее в Афинах полиция применила слезоточивый газ против митингующих
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”