В центр Киева стянули две тысячи полицейских и гвардейцев

В воскресенье, 4 февраля, центр Киева усилили 2 тысячами полицейских и бойцов Национальной гвардии в связи с проведением митингов и массовых акций.

«Сегодня в центральной части столицы, согласно представленным в Киевскую городскую государственную администрации заявкам, запланировано несколько мероприятий, в которых примут участие киевляне и представители других регионов», — предупредили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители намерены обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций.

Напомним, ранее в Афинах полиция применила слезоточивый газ против митингующих