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В центр Киева стянули две тысячи полицейских и гвардейцев

В центр Киева стянули две тысячи полицейских и гвардейцев

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 13:47 282

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В воскресенье, 4 февраля, центр Киева усилили 2 тысячами полицейских и бойцов Национальной гвардии в связи с проведением митингов и массовых акций.

«Сегодня в центральной части столицы, согласно представленным в Киевскую городскую государственную администрации заявкам, запланировано несколько мероприятий, в которых примут участие киевляне и представители других регионов», — предупредили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители намерены обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций.

Напомним, ранее в Афинах полиция применила слезоточивый газ против митингующих

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