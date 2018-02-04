Сторонники Саакашвили начали марш «За будущее», колонна движется к Европейской площади

Сторонники лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили начали марш «За будущее», требуя отставки президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает Украинcкая правда.

Отмечается, что организаторы акции решили изменить маршрут в связи с проведением других мероприятий в центре Киева. Выйдя из парка Шевченко, колонна прошла по улице Владимирской до Европейской площади, а не до майдана Незалежности, как планировалось раньше.

На Европейской площади в очередной раз объявят основное требование — отставка президента Петра Порошенко и правительства.

«Также организаторы сообщили, что на Европейской площади в белых палатках будут собирать контакты сторонников „Руху нових сил“ для информирования о дальнейших акциях. Кроме того, у участников собрания собирают деньги в специальный ящик», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее центр Киева усилили 2 тысячами полицейских и бойцов Национальной гвардии в связи с проведением митингов и массовых акций.