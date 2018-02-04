В Украине резко похолодает

В понедельник, 5 февраля, в Украине резко похолодает.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Согласно обнародованным данным, практически на всей территории страны будет минусовая температура.

В западных областях сегодня ночью −5…−8 градусов, в Ривненской и Волынской областях — до 11 градусов мороза. Днем в регионе до 7 градусов мороза, возможен снег.

На севере страны ночью −9…−12 градусов, днем до 7 градусов мороза. Существенных осадков не ожидается.

На юге ночью до -3 градусов, днем -1 … 1 выше нуля. Существенных осадков также не ожидается.

В восточных областях ночью до -8 градусов, днем до 6 градусов мороза. Осадков не прогнозируют.

В центральных областях Украины также без осадков, ночью до 7 градусов мороза, днем — до 6 градусов ниже нуля.

Напомним, ранее в Венеции из-за непривычно холодной для региона погоды высыхают каналы.