В Украине резко похолодает
В понедельник, 5 февраля, в Украине резко похолодает.
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Согласно обнародованным данным, практически на всей территории страны будет минусовая температура.
В западных областях сегодня ночью −5…−8 градусов, в Ривненской и Волынской областях — до 11 градусов мороза. Днем в регионе до 7 градусов мороза, возможен снег.
На севере страны ночью −9…−12 градусов, днем до 7 градусов мороза. Существенных осадков не ожидается.
На юге ночью до -3 градусов, днем -1 … 1 выше нуля. Существенных осадков также не ожидается.
В восточных областях ночью до -8 градусов, днем до 6 градусов мороза. Осадков не прогнозируют.
В центральных областях Украины также без осадков, ночью до 7 градусов мороза, днем — до 6 градусов ниже нуля.
Напомним, ранее в Венеции из-за непривычно холодной для региона погоды высыхают каналы.
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