Громкое дело об убийстве бойца АТО: «Кому-то выгодно, чтобы преступник вышел на свободу»

2 февраля Святошинский райсуд Киева вынес приговор Евгению Корнейко, который в сентябре 2015 года убил демобилизованного бойца АТО Артема Приходько. Преступнику дали восемь лет лишения свободы, но тут же освободили по амнистии. То, что человек, вина которого доказана судом, теперь выйдет на свободу, шокировало ветеранов АТО, побратимов погибшего Артема Приходько. Они не пропускали ни одного судебного заседания и не ожидали такого поворота событий. Как выяснили «ФАКТЫ», Корнейко попал под закон «Об амнистии» благодаря тому, что на этапе досудебного следствия переквалифицровали статью обвинения. Сначала Корнейко обвиняли в умышленном убийстве, но потом следователь решил изменить статью на более мягкую — «ДТП». Эта статья впоследствии и позволила преступнику выйти на свободу.

Чтобы понять, чем следователь мог аргументировать переквалификацию дела, стоит вспомнить события 2015 года. Артема Приходько убили возле кафе «Пальмира» в Святошинском районе Киева. Вечером 27 сентября 2015 года компания участников АТО (среди которых был и Артем) отмечала демобилизацию третьей волны. Люди в военной форме не понравились двум посетителям. Эти двое — Артур Бирюк и Евгений Корнейко.

- Бирюк, Корнейко и еще один их сообщник Козаченко были сильно выпивши, — рассказал «ФАКТАМ» член Союза ветеранов АТО Дмитрий. — Подойдя к Артему с товарищем, Бирюк спросил: «Ну что, защитнички? Как воевалось?» — «Езжай на Донбасс и посмотри», — сказали ребята. В ответ услышали оскорбления и матерные слова в адрес украинской армии. Преступники набросились на наших ребят и начали их избивать. На помощь военным прибежали другие участники АТО, которые находились неподалеку. Заметив людей в военной форме, Бирюк начал стрелять. Открыл огонь сразу из двух пистолетов — боевого и пневматического.

*Видеокамеры кафе вечером 27 сентября 2015 года зафиксировали выпивающих Корнейко и Бирюка.

Бирюк ранил одного из военных. Когда приехала полиция, бандиты бросились бежать. Бирюк вместе с еще одним подельником скрылись. А Корнейко сел за руль синей «Ауди» и поехал. Военные попытались задержать автомобиль, преградив ему дорогу. Но Корнейко ударил по газам и наехал прямо на Артема Приходько. Когда Артема затянуло под автомобиль, Корнейко не остановился и продолжил движение. Экспертиза показала, что «Ауди» протащил человека на расстояние 186 метров. Артем Приходько получил смертельные травмы: у него были порваны сухожилия и аорта.

Несмотря на то, что все это происходило на глазах у полицейских, Корнейко успел уехать с места происшествия. И его, и Артура Бирюка объявили в розыск. Заочно обоим объявили о подозрении по статье «Умышленное убийство». Вскоре их третий сообщник Вадим Козаченко сам явился в полицию. Корнейко и Бирюка продолжали разыскивать. Спецназ задержал Корнейко в апреле 2016 года. А Бирюка убили. Это произошло в июне 2016 года. Возле подъезда жилого дома на улице Зодчих в Святошинском районе Киева неизвестные расстреляли его из пистолета Макарова.

О том, кто такие Артур Бирюк и его сообщники, стало известно практически сразу после гибели Артема Приходько.

— Пообщавшись с жителями Южной Борщаговки, мы поняли, почему эти двое напали на наших побратимов, — рассказал «ФАКТАМ» член Киевского союза ветеранов АТО Дмитрий. — Они ненавидят украинских военных и всех людей с проукраинскими взглядами. Артур Бирюк возглавлял преступную группировку, которая держала в страхе весь район. У них всегда при себе оружие — и пистолеты, и автоматы Калашникова. Эта группа распространяла наркотики, а сам Бирюк, человек довольно обеспеченный, «держал» станцию техобслуживания автомобилей. Во время событий на Майдане Бирюк и компания были замечены среди «титушек», они имели отношение к небезызвестной харьковской организации «Оплот». Бирюк и его компания не раз заявляли, что поддерживают так называемую ДНР.

— Когда Корнейко задержали, и я, и побратимы сына надеялись, что ему дадут максимальный срок, — сказала «ФАКТАМ» мама Артема Приходько Ирина Васильевна. — Но события развивались совсем не так, как мы предполагали. Статью обвинения почему-то переквалифицировали. Если сначала Корнейко обвиняли в «Умышленном убийстве», то потом статью изменили на «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». А затем еще одна переквалификация — на статью «ДТП, повлекшее смерть человека». Всего лишь ДТП, понимаете?! Теперь это уже выглядело так, будто бы Корнейко просто ехал на машине и случайно сбил моего сына. Хотя то, как происходило, видели не только свидетели, но и сотрудники полиции.

Дело зачем-то разделили на два отдельных производства: отдельно расследовалось хулиганство и отдельно — наезд. Действия Бирюка и третьего их сообщника Вадима Козаченко квалифицировали как хулиганство. А действия Корнейко — как ДТП, в результате которого сын погиб. Эта статья и помогла Корнейко выйти по амнистии. Если бы ему вменяли более тяжкое преступление, закон «Об амнистии» на него бы не распространился.

Хотя всем известно, что Бирюк и компания — это организованная преступная группировка. Очевидно, кому-то выгодно, чтобы эти ребята вышли на свободу. Чтобы в любой момент их можно было привлечь для исполнения той или иной задачи. Там крутятся большие деньги. И все вопросы решались не в суде, а еще на этапе досудебного следствия. После того, как дело переквалифицировали на ДТП, мы с побратимами сына не раз обращались в прокуратуру. Но на наши просьбы пересмотреть статью обвинения, никто не реагировал.

— А где сейчас третий участник событий Вадим Козаченко?

— Его обвиняют в хулиганстве. Ему дали два года лишения свободы, но точка не поставлена, дело на стадии апелляции. На самом деле во время следствия происходило много непонятных вещей. Например, когда зашла речь об экспертизе, автомобиль Корнейко пропал. Машину долго не могли найти ни на одной из штрафплощадок. Только когда в дело вмешались ветераны АТО, автомобиль неожиданно нашелся.

— Тогда, на месте трагедии, стрелял только Бирюк?

— Да. У него было два пистолета. Корнейко потом оправдывался: дескать, не знал, что Бирюк был вооружен. Якобы для него для самого это стало шоком. Не верю. И уж тем более не верю, что он якобы не понял, что сбил Артема. Он ведь не просто его сбил, а протащил на 186 метров! Все водители говорят, что он не мог не чувствовать под днищем автомобиля такое препятствие. Даже в заключении экспертизы указано, что машина двигалась зигзагообразно, потому что была помеха движению. Что касается Бирюка, то Корнейко прекрасно знал, что это за человек. Дядя Корнейко, кстати, подтвердил, что его племянник состоял в группировке Бирюка. Это было еще в тот момент, когда обоих преступников разыскивали. Дядя Корнейко на пресс-конференции призывал племянника вернуться и сдаться полиции. Говорил, что не раз просил племянника, чтобы тот прекратил общаться с Бирюком.

— Известно, кто убил Бирюка?

— Говорят, это сделали свои же. Одно могу сказать точно — наши ребята руки не марали. Ветераны АТО очень хотели найти и Бирюка, и Корнейко, но только для того, чтобы сдать их полиции.

В пятницу, 2 февраля, на оглашение приговора Корнейко в зал суда не привезли. Не было ни его самого, ни его «группы поддержки». Раньше его дружки приходили часто. Были на заседании, где показывали видео убийства моего сына. Я тогда вышла, чтобы не видеть этот кошмар. В зале суда остался мой младший сын. Он видел, как дружки Корнейко смотрели видео и смеялись. Сын не выдержал, подошел к одному из них: «У меня брата убили. А тебе, я вижу, смешно». Нет там никакого раскаянья. Лучше бы они пошли и посмеялись на могилу Бирюка.

— А компенсации со стороны Корнейко были?

— Я буду с голоду умирать, но у этих людей куска хлеба не возьму. Это кровавые деньги.

— У вашего сына остались двое детей…

— Да. Его сыну уже 13 лет, а дочке в апреле будет 11. Они знают, что произошло, мы ничего не скрывали… Внук очень похож на Артема. Часто смотрю на него и вижу сына. Артем иногда мне снится. Однажды приснилось, будто бы сын подошел ко мне и крепко обнял. Я физически почувствовала, что кто-то меня обнимает. Я так плакала… Хочется верить, что он рядом. Часто вспоминаю, как он, еще находясь в зоне АТО, звонил мне и говорил: «Мамочка, я так хочу, чтобы ты была счастлива!» Я очень благодарна его побратимам. Не знаю, что бы делала без их поддержки. Ребята приходят на каждое судебное заседание, пытаются добиться справедливости. Знаю, что сын на их месте вел бы себя точно также. Артем всегда стоял за ребят горой. Побратимы рассказывали, как он в зоне АТО, будучи водителем, не только привозил технику на передовую, но и спасал жизни. Под обстрелами вывозил раненых и погибших ребят. Ребята помогли сыну восстановиться после тяжелой травмы — демобилизовавшись, сын попал в аварию и несколько месяцев передвигался на инвалидной коляске. А теперь помогают мне. Они не могут смириться с тем, что Корнейко попал под амнистию. Я тоже не могу. Но не знаю, что можно сделать.

Артему Приходько было 32 года

Будут ли адвокаты мамы Артема Приходько подавать апелляцию?

— К сожалению, это бесперспективно, — сказал «ФАКТАМ» адвокат мамы Артема Илья Костин. — Мы не можем оспорить закон «Об амнистии». Суд признал этого человека виновным. Но тут главный вопрос — по какой статье. Мы считали и считаем, что это не что иное, как умышленное убийство. Однако следствие квалифицирует случившееся как ДТП со смертельным исходом. Именно на осужденных по такой статье и распространяется закон «Об амнистии». Суд вынес Корнейко максимальный приговор — 8 лет лишения свободы и три года лишения водительских прав. Не применить амнистию, если было подано соответствующее ходатайство, судья не мог. Поэтому к судье у меня вопросов нет. Зато есть много вопросов к следствию, к Генеральной прокуратуре, поддерживающей обвинение. Судья не мог изменить статью обвинения на более тяжкую — это мог сделать только прокурор. Но не сделал. Мы обращались в Генеральную прокуратуру, но нас не услышали.

— Чем следствие мотивировало переквалификацию статьи обвинения на «ДТП, повлекшее смерть человека»?

— Следствие поверило обвиняемому, который утверждает, что не заметил под своей машиной человека. Этого не может быть. Но Корнейко поверили и, не назначив никаких дополнительных экспертиз, направили дело в суд. Нежелание следствия довести умысел преступника очевидно. И это очень подозрительно.