14-летняя украинская фигуристка выиграла турнир в Польше
Украинка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире Mentor Torun Cup в польском городе Торунь.
Архипова в общем набрала 144,35 балла, что на 20 баллов больше, чем у француженки Леа Серны.
Успешно выступила и украинская юниорская пара Мария Голубцова/Кирилл Белобров, которые заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов, набрав 129,97 балла.
Напомним, ранее юная украинская звезда тенниса Марта Костюк добыла победу в финале турнира серии ITF Womens Circuit в австралийском Берни, обыграв швейцарку Викторию Голубич 6:4, 6:3.
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