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14-летняя украинская фигуристка выиграла турнир в Польше

14-летняя украинская фигуристка выиграла турнир в Польше

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 16:07 104

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Украинка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире Mentor Torun Cup в польском городе Торунь.

Архипова в общем набрала 144,35 балла, что на 20 баллов больше, чем у француженки Леа Серны.

Успешно выступила и украинская юниорская пара Мария Голубцова/Кирилл Белобров, которые заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов, набрав 129,97 балла.

Напомним, ранее юная украинская звезда тенниса Марта Костюк добыла победу в финале турнира серии ITF Womens Circuit в австралийском Берни, обыграв швейцарку Викторию Голубич 6:4, 6:3.

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