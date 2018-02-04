В NASA показали новую панораму Марса (видео)
Американское космическое агентство NASA разместило на своем официальном сайте уникальное видео панорамы Марса.
Съемка производилась аппаратом Curiosity.
На панораме видны даже горы, находящиеся в 800 км от космического аппарата.
В NASA отмечают, что баланс белого на фотографиях был откорректирован так, чтобы цвета гор и скал выглядели так же, как при дневном свете на Земле. Кроме того, специалисты NASA обработали эти фото и склеили их в панорамное видео.
Марсоход Curiosity показал на фото свой маршрут за последние пять лет: от места посадки до залива Йеллоунайф и вплоть до пересечения дюн Багнолда. На фоне фотографий изображены гора Шарпа и кратер Гейла, который, по данным Curiosity, когда-то был гигантским озером с условиями, пригодными для жизни.
Напомним, очередное Суперлуние можно было наблюдать 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны.
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