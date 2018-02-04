Внучка Татьяны Яблонской: «На выставке можно увидеть работу моей бабушки … «Pink Floyd»

В Музее книги и книгопечатания на территории Киево-Печерской лавры экспонируется около семидесяти поздних работ выдающейся украинской художницы Татьяны Яблонской, картины которой «Перед стартом», «Хлеб», «Утро», «Юность», «Лен» многим из нас знакомы с детства.

— Даже в последние годы, когда маму парализовало и она оказалась в инвалидной коляске, продолжала работать, — рассказала «ФАКТАМ» дочь Татьяны Ниловны Гаяне Атаян. — Когда правая рука отказалась работать, она научилась рисовать левой. Работы последних пяти непростых лет написаны не маслом, а пастелью -- цветными мелками, так как эта техника требует меньше физических усилий. Мама не могла выходить на улицу, потому запечатлевала красоту мира перед окном…

— На выставке можно увидеть работу моей бабушки … «Pink Floyd», — говорит внучка Татьяны Яблонской Ирина Зайцева. — Нет, бабушка не была фанатом этой группы. А вот я в шестнадцать лет слушала ее музыку. Такой — в наушниках -- бабушка меня и запечатлела. Помню, как, закончив портрет, она переспросила: «Ира, как называется эта группа? Напиши, пожалуйста», — и протянула холст. Я написала…

Посмотреть выставку ценители прекрасного смогут до 12 марта.