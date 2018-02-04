Усик в финале боксерской Лиги чемпионов встретится с непобедимым россиянином (фото, видео)

Украинец Александр Усик, выступающий в первом тяжелом весе, узнал, кто будет его соперником по финалу Всемирной боксерской серии (WBSS) — аналог Лиги чемпионов, первый розыгрыш которой стартовал в 2017 году. Это 24-летний россиянин Мурат Гассиев, победивший в полуфинале турнира 31-летнего кубинца Юниера Дортикоса.

Дуэль двух боксеров, ранее не знавших горечи поражения на профи-ринге (россиянин до этого провел 25 победных поединков, кубинец — 21), прошла в Сочи и завершилась досрочной победой Гассиева в 12-м раунде встречи.

В завершающей трехминутке представитель России сначала дважды отправил соперника в нокдаун, а за 20 секунд до окончания боя — окончательно нокаутировал Дортикоса.

По итогам боя, согласно статистике CompuBox, боксеры нанесли примерно одинаковое количество ударов, но Гассиев был более точен: Мурат выбросил 608 ударов, 190 из которых (31,3%) оказались точными (44 из них — удары по корпусу). Дортикос выбросил 602 удара, попав по сопернику 132 раза (21,9% точных ударов, включая 15 ударов по корпусу).

Полный бой:

Эта победа позволила Гассиеву не только выйти в финал Всемирной боксерской серии, но и объединить у себя два чемпионских пояса — IBF и WBA (обладателем этого титула ранее являлся Дортикос). Двумя другими основными поясами в этой весовой категории — WBO и WBC — владеет Александр Усик.

К слову, украинец специально прибыл в Сочи, чтобы лично посмотреть на своего будущего соперника по финалу. При этом Усик поразил присутствующих необычным внешним видом, появившись на публике в желто-синих носках.

Также в Сочи Усик встретился со своим соотечественником Александром Хижняком, который на состоявшемся в этом городе Всемирном боксерском форуме получил от Международной боксерской ассоциации награду как лучший боксер 2017 года и взорвал сеть мощной речью на украинском языке.



*Слева направо: Александр Усик, генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, Александр Хижняк

По окончании поединка Гассиев — Дортикос Александр Усик поднялся на ринг и лично поздравил россиянина с победой. Также бойцы провели первую дуэль взглядов.

Как уже сообщали fakty.ua, решающий поединок боксерской Лиги чемпионов, на кону которой стоят чемпионские пояса всех ее участников, звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, трофей Мохаммеда Али, а также 10 миллионов долларов призовых, пройдет 11 мая 2018-го в Саудовской Аравии.

Между тем Федерация бокса России не оставляет попыток перенести этот бой в РФ. Как сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв, россияне намерены перебить цену, которую за финал турнира заплатили в Саудовской Аравии.

«Мы будем оказывать максимальное давление на организаторов WBSS, чтобы финал турнира прошел в России. Мы уже начали действовать и обозначили свое намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией. Мы хотим, чтобы это шоу прошло у нас в День российского бокса, который состоится 22 июля», — заявил Кремлёв.

Напомню, что право выступить в финале Всемирной боксерской серии Александр Усик завоевал неделю назад, победив в Риге представителя Латвии Майриса Бриедиса.