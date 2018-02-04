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Леонид Краснопольский

Известный волонтер погиб в ДТП

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

04.02.2018 19:45 705

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О трагедии сообщила его жена Ольга.

«Сегодня днём Лёня погиб в ДТП», — написала она в «Фейсбуке».

Леонид Краснопольский прожил всю жизнь в Донецке. Вырос в семье инженеров. Учился в строительном институте. До войны при поддержке известного модельера Михаила Воронина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Бизнес был успешным.

После прихода «русского мира» Леонид с женой начали помогать украинским военным. Потом попал «на подвалы». «Меня сдала 19-летняя дочь партнерши по ателье», — вспоминал он. Пять дней Леонида держали в неволе, а затем выпустили по обмену. В середине июля 2015 года семья Краснопольских выехала из родного города в Днепр. В качестве волонтера он запустил проект по производству патриотических футболок. Часть прибыли от их реализации направлял на помощь ВСУ.

ДТП случилось в Днепре на Набережной Победы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Николаевом херсонец на КIА «подрезал» джип BMW Х5 и расстрелял его водителя.

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