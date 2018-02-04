Убийцу, который зарезал украинского военнослужащего в столичном ресторане, задержали в Запорожье

Оперативникам удалось вычислить и задержать мужчину, который рано утром 1 февраля в ресторане «Питер» зарезал 21-летнего военнослужащего.

Об этом «ФАКТАМ» сообщили в столичной прокуратуре:

«Подозреваемого обнаружили в Запорожье, где он скрывался от правосудия на одной из съемных квартир. При его задержании не возникло никаких проблем, так как мужчина не ожидал, что его найдут столь быстро.

Человеком, который мог в драке 1 февраля нанести смертельный удар в шею военнослужащему, оказался 31-летний гражданин Азербайджана. Ему уже объявлено о подозрении по статье «Умышленное убийство». В понедельник, 5 февраля будет избираться мера пресечения".

Как стало известно «ФАКТАМ» из компетентных источников, подозреваемого в убийстве уже доставили в Киев. Его задержали еще накануне — 3 февраля, однако, не сообщали об этом в интересах следствия. Устанавливаются еще пятеро участников той драки.

Напомним, этот инцидент произошел примерно в пять утра в столичном ресторане. Между 21-летним парнем, оказавшимся военнослужащим воздушных сил Украины и посетителями ресторана неславянской внешности возник словесный конфликт, который потом перерос в неравную драку.