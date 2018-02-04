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сборная Украины по теннису

Украинцы минимально проиграли шведам в Кубке Дэвиса

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

04.02.2018 19:55 31

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Мужская сборная Украины проиграла в первом для себя в нынешнем году матче Кубка Дэвиса национальной команде Швеции. Эта встреча, проходившая в Днепре, завершилась минимальной победой скандинавов — 3:2.

Цвета нашей сборной в матче со шведами, проходившего в рамках стартового раунда первой Евро-Африканской зоны защищали Сергей Стaховский (113-я ракетка мира), Денис Молчанов (595-я), Артем Смирнов (505-я), Алексей Крутых и Сергей Бубка-младший (двое последних отсутствуют в рейтинге ATP). К сожалению, не оказалось в составе нашей команды Александра Долгополова (34-й в мире) и Ильи Марченко (212-й). Последний пропустил встречу из-за травмы плеча.

Главными же звездами сборной Швеции выступили темнокожие братья Имер — 21-летний Элиас (135-й в мире) и 19-летний Микаэль (396-й).

Первый игровой день выдался катастрофическим для нашей команды. Украинцы проиграли две одиночные встречи, но если поражение Артема Смирнова от Элиаса Имера (2:6, 3:6) было, в принципе, ожидаемо, то неудача Сергея Стаховского в матче с Микаэлем Имером (6:7, 2:6) стала настоящей сенсацией.

День спустя нашей команде удалось восстановить статус-кво: сначала Стаховский и Молчанов выиграли парную встречу у Маркуса Эрикссона и Андреаса Сильестрема (7:6(4), 4:6, 6:2), а затем Стаховский взял верх над Элиасом Имером — 6:4, 6:4.

Судьба матча решилась в поединке Артема Смирнова и Микаэля Имера, в котором удача сопутствовала скандинавскому теннисисту — 6:4, 6:2.

Кубок Дэвиса

Украина — Швеция — 2:3

Сергей Стаховский — Микаэль Имер — 6:7, 2:6.

Артем Смирнов — Элиас Имер — 2:6, 3:6.

Стаховский / Молчанов — Эрикссон / Сильестрем — 7:6, 4:6, 6:2

Сергей Стаховский — Элиас Имер — 6:4, 6:4

Артем Смирнов — Микаэль Имер — 4:6, 2:6

— Мы проиграли, но показали хороший теннис, характер, что сумели перегруппироваться и выйти на следующий уровень, особенно это касается нашего лидера, Сергея Стаховского — сказал после поражения капитан сборной Украины Андрей Медведев. — Конечно, это больно, но в целом я горжусь быть частью нашей команды. Обвинить в чем-то игроков мне абсолютно не за что, это спорт, не сложилось.

Отмечу, что это поражение стало первым для сборной Украины в матчах со шведами. До этого команды дважды встречались, и оба раза наши теннисисты брали верх в этих противостояниях.

Теперь сборной Украины 14−15 сентября предстоит сыграть в первом раунде плей-офф за сохранение прописки в первой группе Евро-Африканской зоны с командой Южной Африки.

Что касается шведской сборной, то она в апреле продолжит выступление во втором раунде первой группы Евро-Африканской зоны матчем с командой Португалии.

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