Самолет МАУ аварийно сел в Тбилиси

Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Самолет, летевший рейсом из Киева, сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на 35 минут приземлился на высокой скорости. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке. В аэропорту были мобилизованы пожарные бригады и машина скорой помощи.

По информации грузинских СМИ, причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы.

Напомним, ранее на одном из железнодорожных предприятий в Прикарпатье башенный кран упал прямо на кабину грузового автомобиля, в которой сидели два человека.