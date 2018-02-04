Самолет МАУ аварийно сел в Тбилиси
Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Самолет, летевший рейсом из Киева, сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на 35 минут приземлился на высокой скорости. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке. В аэропорту были мобилизованы пожарные бригады и машина скорой помощи.
По информации грузинских СМИ, причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы.
Напомним, ранее на одном из железнодорожных предприятий в Прикарпатье башенный кран упал прямо на кабину грузового автомобиля, в которой сидели два человека.
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