﻿

USD 27.89
RSS
Самолет МАУ аварийно сел в Тбилиси

Самолет МАУ аварийно сел в Тбилиси

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 21:49 143

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Самолет, летевший рейсом из Киева, сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на 35 минут приземлился на высокой скорости. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке. В аэропорту были мобилизованы пожарные бригады и машина скорой помощи.

По информации грузинских СМИ, причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы.

Напомним, ранее на одном из железнодорожных предприятий в Прикарпатье башенный кран упал прямо на кабину грузового автомобиля, в которой сидели два человека.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии