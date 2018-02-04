«Динамо» с перуанцем и молдаванином в составе проиграло «Академии Пушкаша»

В воскресенье, 4 февраля, киевское «Динамо» провело очередной контрольный матч на сборе в Испании, в котором соперником «бело-синих» стал середняк чемпионата Венгрии «Академия Пушкаша».

Отмечу, что на этой игре отсутствавал главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич, отправившийся в Грецию, чтобы в Пирее воочию понаблюдать за игрой еврокубкового соперника АЕКа в гостевом матче с «Олимпиакосом».

В поединке с венграми, в котором вице-чемпионы Украины в конце игры упустили не только победу, но и ничью — 2:3 (Мораес, 43, Хлебас, 59 -- Диалло, 14, Сечи, 89, Мадараш, 90), в составе киевлян дебютировал перуанский защитник Карлос Самбрано, а также23-летний молдавский полузащитник Дану Спэтару, который находится в «Динамо» на просмотре.

Ранее воспитанник «Зимбру» Спэтару выступал за румынские «Астру» и «Динамо» (Бухарест). Последним клубом 23-летнего футболиста был молдавский КСМС, с которым он прекратил сотрудничество этой зимой. В активе полузащитника пять матчей в футболке сборной Молдовы.

«Динамо»:Маханьков, Бурда, Самбрано, Шабанов, Миколенко. Смирный, Спэтару (Шапаренко, 67), Гусев, Гонсалес, Мораес, Хлебас.

Следующие спарринги на Пиренеях динамовцы проведут cкитайскими клубами -- «Хэйбей Чайна Форчун» (7 февраля) и «Тяньцзинь Теда» (8-го).

Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» на сборе в Испании сыграло вничью с участником Лиги Европы.