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В ДТП на Ивано-Франковщине погиб известный полтавский звукорежиссер и его супруга

В ДТП на Ивано-Франковщине погиб известный полтавский звукорежиссер и его супруга

Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

04.02.2018 21:15 861

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Вечером 3 февраля на автотрассе между Ивано-Франковском и райцентром Тисменица произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погибла семейная пара полтавчан -- 59-летний талантливый музыкант, звукорежиссер государственной телерадиокомпании «Лтава» Петр Сливка и его 60-летняя супруга доктор биологических наук Елена Байрак.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковщины, жительница Тисменецкого района, находясь за рулем автомобиля «Тойота Корола», выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком. Она и пассажир Петр Сливка, сидевший спереди, получили травмы и были доставлены в больницу. Пассажирка Елена Байрак, сидевшая сзади, погибла на месте. Полтавского звукорежиссера медикам, увы, не удалось спасти.

«Все, кому посчастливилось хотя бы раз работать с Петром Петровичем над созданием радио- или телепрограммы, записью песни или концерта, чувствовали особенную творческую энергетику, оптимизм и добро, которые исходили от Маэстро и студии, в которой он творил. Интеллигент и интеллектуал -- сейчас мало кто поверит в то, что Петр Петрович не имел профессионального образования в его классическом понимании.

Ведь талант и отдача искусству, чувство музыки сердцем и душой, которыми владел Петр Сливка, ему были даны с небес. Музыка и звукорежиссура не были его просто работой. Они были миссией и смыслом всей жизни" -- говорится в некрологе Полтавской областной организации Национального союза журналистов Украины.

Трудовую деятельностьПетр Сливка начал в родных Черкассах артистом областной филармонии, а в 1991 году судьба навсегда связала его жизнь с Полтавой, куда он переехал вслед за народной артисткой Украины Раисой Кириченко и ее супругом баянистом Николаем Кириченко.

Некоторое время они вместе работали в созданном ими ансамбле «Чураивна». Но именно на местном радио и телевидении, куда Петр Сливка перешел спустя три года после переезда, сполна раскрылся его талант звукорежиссера. К нему ехали записываться артисты и музыканты -- юные и маститые -- со всех уголков Украины. Благодаря талантливому звукорежиссеру зазвучали сотни песен и концертных записей на радио и телевидении, которые вошли в золотой культурный фонд. Потому что в эти произведения мастер вкладывал частичку своей души…

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