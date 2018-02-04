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Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр

Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 22:18 160

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Международный олимпийский комитет может пересмотреть позицию относительно включения бокса в программу Олимпиады 2020 года, об этом заявил глава организации Томас Бах. На данный момент МОК приостановил финансирование AIBA.

«МОК сохраняет за собой право пересмотра включения бокса на Юношеские игры и на Олимпиаду-2020», — заявил Бах на пресс-конференции.

По его словам, контакты с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA) сведены к минимуму, также начат процесс расследования ее системы управления. Вероятно, это связано с недавним коррупционным скандалом, повлекшим за собой отставку главы AIBA.

«Это решение крайне неутешительно для AIBA, поскольку ассоциация надеется, что исполком МОК поймет, что процессы, необходимые для осуществления еще большего числа мер, требуют больше времени и что позитивные шаги, уже предпринятые в последнее время, свидетельствуют о сильных усилиях и готовности AIBA к реформированию.

Международный олимпийский комитет может пересмотреть позицию относительно включения бокса в программу Олимпиады 2020 года, об этом заявил глава организации Томас Бах. На данный момент МОК приостановил финансирование AIBA.

«МОК сохраняет за собой право пересмотра включения бокса на Юношеские игры и на Олимпиаду-2020», — заявил Бах на пресс-конференции.

По его словам, контакты с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA) сведены к минимуму, также начат процесс расследования ее системы управления. Вероятно, это связано с недавним коррупционным скандалом, повлекшим за собой отставку главы AIBA.

«Это решение крайне неутешительно для AIBA, поскольку ассоциация надеется, что исполком МОК поймет, что процессы, необходимые для осуществления еще большего числа мер, требуют больше времени и что позитивные шаги, уже предпринятые в последнее время, свидетельствуют о сильных усилиях и готовности AIBA к реформированию.

олимпийский комитет может пересмотреть позицию относительно включения бокса в программу Олимпиады 2020 года, об этом заявил глава организации Томас Бах. На данный момент МОК приостановил финансирование AIBA.

«МОК сохраняет за собой право пересмотра включения бокса на Юношеские игры и на Олимпиаду-2020», — заявил Бах на пресс-конференции.

По его словам, контакты с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA) сведены к минимуму, также начат процесс расследования ее системы управления. Вероятно, это связано с недавним коррупционным скандалом, повлекшим за собой отставку главы AIBA.

«Это решение крайне неутешительно для AIBA, поскольку ассоциация надеется, что исполком МОК поймет, что процессы, необходимые для осуществления еще большего числа мер, требуют больше времени и что позитивные шаги, уже предпринятые в последнее время, свидетельствуют о сильных усилиях и готовности AIBA к реформированию.


Международный олимпийский комитет может пересмотреть позицию относительно включения бокса в программу Олимпиады 2020 года.

Об этом заявил глава организации Томас Бах.

«МОК сохраняет за собой право пересмотра включения бокса на Юношеские игры и на Олимпиаду-2020», — заявил Бах на пресс-конференции.

На данный момент МОК приостановил финансирование AIBA.

По его словам, контакты с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA) сведены к минимуму, также начат процесс расследования ее системы управления.

Напомним, ранее состоялась презентация официального мяча, которым будут играть в финале Лиги чемпионов 2017/2018. Матч состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

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