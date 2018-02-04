В Италии из-за схода лавин погибли два туриста
Из-за схода лавин возле Рима на горнолыжном курорте Campo Felice погибли два туриста, еще один был травмирован.
Об этом сообщает издание The Local.
Отметим, Campo Felice — это небольшой курорт в Апеннинских горах в 120 км от Рима, популярный среди жителей итальянской столицы.
Напомним, ранее в Закарпатской области спасателям пришлось 7 километров нести на носилках туристку из Киева, которая сорвалась с обледенелого склона в 300-метровую пропасть.
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