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В Италии из-за схода лавин погибли два туриста

В Италии из-за схода лавин погибли два туриста

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 23:00 171

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Из-за схода лавин возле Рима на горнолыжном курорте Campo Felice погибли два туриста, еще один был травмирован.

Об этом сообщает издание The Local.

Отметим, Campo Felice — это небольшой курорт в Апеннинских горах в 120 км от Рима, популярный среди жителей итальянской столицы.

Напомним, ранее в Закарпатской области спасателям пришлось 7 километров нести на носилках туристку из Киева, которая сорвалась с обледенелого склона в 300-метровую пропасть.

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