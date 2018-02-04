В Италии из-за схода лавин погибли два туриста

Из-за схода лавин возле Рима на горнолыжном курорте Campo Felice погибли два туриста, еще один был травмирован.

Об этом сообщает издание The Local.

Отметим, Campo Felice — это небольшой курорт в Апеннинских горах в 120 км от Рима, популярный среди жителей итальянской столицы.

Напомним, ранее в Закарпатской области спасателям пришлось 7 километров нести на носилках туристку из Киева, которая сорвалась с обледенелого склона в 300-метровую пропасть.