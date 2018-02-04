У невесты популярного актера Джона Стамоса перед свадьбой украли драгоценности (фото)
В Беверли-Хиллз состоялась свадебная церемония популярного голливудского актера Джона Стамоса и певицы и модели Кэйтлин Макхью. Они встречались больше года. В конце октября 2017 года объявили о своей помолвке, а в декабре — о том, что Кэйтлин ждет ребенка.
Стамос известен благодаря сериалам «Скорая помощь», «Полный дом», «Королевы крика». Макхью снялась в сериале «Дневники вампира» и небольшой роли в фильме «Я — легенда» с Уиллом Смитом. Кроме того, Кэйтлин была «лицом» рекламных кампаний зубной пасты Colgate и автомобиля Buick Encore.
Для обоих супругов это второй брак. 31-летняя Макхью была несколько месяцев замужем за ресторатором Массимо Лусарди. Они развелись в конце 2011 года.
54-летний Стамос был семь лет женат на модели и актрисе Ребекке Ромейн. Они расстались в 2005 году.
Будущий ребенок станет для обоих супругов первенцем.
Субботнему венчанию в церкви The Little Brown Church предшествовала неприятная история. Кэйтлин остановилась в отеле. Пока она готовилась к предстоящей церемонии (посещала салон красоты), кто-то забрался в ее номер и украл ювелирные украшения стоимостью 165 тысяч долларов. Обиднее всего было то, что Кэйтлин взяла их напрокат у ювелирной фирмы Neil Lane.
Кэйтлин Макхью
Конечно, невеста расстроилась, но жених все исправил. И уже в церковь Макхью приехала с новыми сережками и серебряным гребнем в волосах.
Джон Стамос
После венчания в доме Стамоса был устроен свадебный банкет для близких друзей и родственников.
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