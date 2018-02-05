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медпомощь

В зоне АТО за сутки ранены трое военнослужащих ВСУ

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 6:55 29

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За сутки, 4 февраля, зафиксированы пять обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы возле Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил Минские договоренности. Вблизи Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. В вечернее времяпротивник активизировался возле шахты Бутовка. Оккупанты выпустили в сторону наших защитников более сорока мин калибра 82 мм и вели обстрел из гранатометов.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским защитникам возле населенного пункта Зайцево.

В результате обстрелов получили ранения двое украинских защитников, еще у одного — боевая травма. Военнослужащим оказана медпомощь. Врачи квалифицируют состояние пострадавших как удовлетворительное.

Напомним, ранее в результате обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции были ранены трое украинских военных, один погиб.

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