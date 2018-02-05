Циклон принес в Украину резкое похолодание
С 5 февраля в Украине ожидается резкое похолодание. Снижение температуры почувствуют жители всех областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В течение суток морозы будут колебаться от -4° до -9°. В северных регионах, Волынской и Ривненской областях ночью до 14° мороза. На юге страны ночью до -5°, днем около 0°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Небольшой снег возможен днем в западных областях, на остальной территории без существенных осадков. Во всех областях, кроме юга страны, на дорогах гололедица.
Днем в Карпатах ожидается снег. В Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень). Ночью −8…−13°, днем −4…−9°.
Напомним, народные приметы обещали жителям Украины скорый приход весенней погоды.
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