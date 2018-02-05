Клыху в российской тюрьме разрешили встретиться с адвокатом и пожать ему руку

Политзаключенному украинцу Станиславу Клыху, который с марта 2017 года содержится в российской тюрьме, разрешили встретиться с адвокатом. Общение длилось три часа. Руководство тюрьмы пошло на уступки: Клыху и его адвокату Роману Качанову разрешили пожать друг другу руки. До этого всем посетителям украинца позволяли общаться с ним только через стекло. Об этом рассказала правозащитница Татьяна Щур из Уральской правозащитной группы.

Клых содержится в одиночной камере тюрьмы Т-1 города Верхнеуральска Челябинской области России. По словам адвоката, Станислав подозревает у себя «туберкулез кости» — постоянно чувствует боль в ногах. Опасаясь агрессии со стороны сокамерников, Клых предпочитает оставаться в одиночной камере.

Адвокат сфотографировал зажившие сейчас многочисленные глубокие повреждения кожных покровов на различных частях тела, очень похожие на следы пыток.

Физическое состояние Станислава Клыха адвокат оценивает как внешне удовлетворительное, в отличие от душевного здоровья. По словам адвоката, рассказы Станислава о событиях его «мирной жизни» очень похожи на навязчивый бред. Нереальность картин из прошлого была подтверждена и мамой Станислава. Поэтому есть серьезнейшие опасения в душевном здоровье политзаключенного. В ближайшее время для Клыха постараются организовать встречу с психологом.

Напомним, Станислава Клыха задержали в РФ в августе 2014 года, когда они приехал в город Орел на встречу с девушкой. По надуманным обвинениям в убийствах российских солдат в Чечне Клыха приговорили к 20 годам лишения свободы.

Фото Татьяна Щур/Facebook