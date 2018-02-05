ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.5 февраля 2018

Когда мы несколько лет назад были с детьми в Париже, одной из самых запоминающихся стала поездка по Сене на водном трамвае. Нет, ну, конечно же, всем понравилось и посещение Эйфелевой башни — с несколькими пересадками на подъемниках, доставляющих туристов на самую верхотуру. И очередные походы в изученный до мелочей Лувр и в не менее потрясающий музей искусств д'Орсэ. Ну, что уж говорить о дне, проведенном в мечте всей европейской детворы — в Диснейленде!..

И всё равно поездка по Сене всем нам показалась просто удивительно запоминающейся. Ну, во-первых, потому что мы совершенно неожиданно для себя увидели, казалось бы, знакомый Париж с непривычного ракурса. Вот в этих домах на воде (прямо в центре города!) живут звезды мирового кино. Здесь, на самой набережной, летом, в самую жаркую пору, мэрия завозит чистый желтый песок — и устраивает настоящие пляжи! А чуть дальше, проплывая мимо Нотр-Дам де Пари, мы увидели на каменных стенах русла реки отметки. На такие же отметки наше внимание обратили экскурсоводы, когда мы проплавали под необычайно красивыми мостами. Эти знаки указывали на разные рекордные уровни подъема воды в Сене. Иногда стихия накрывала водной гладью даже центральные площади и улицы Парижа.

Мы слушали эти рассказы — и не очень-то верили в них. Потому что представить такой город под водой было достаточно сложно. На минувшей неделе это, увы, стало явью. По парижским улицам плавали сотни лодок. Закрылись знаменитые музеи. В магазинах люди в панике раскупали питьевую воду… Наверное, наводнение продлится недолго. Хочется верить в это. Хочется верить, что нимфы воды вмешаются в природные катаклизмы и сумеют защитить прекрасный город.

Кстати, в нашей коллекции есть нимфы не только водные, но и нимфы воздушные и лесные. Они символизируют мифических божеств природы, воплощенных в образах красивых девушек. И каждая композиция украшена практически живыми фарфоровыми цветами. Любоваться ими можно бесконечно. Ну, а сегодняшним именинникам хочется пожелать добра и счастья. И подальше находиться от стихий. И поближе к красоте. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ВОДНАЯ НИМФА

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 2004 — 2009

Скульптор: Marco Antonio Noguerón

Размер: 31×25 cm