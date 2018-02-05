На границе с Польшей образовались очереди из-за сбоя в таможенной базе данных

Госпогранслужба Украины просит путешествующих не ехать через пункт пропуска «Краковец-Корчева» на границе с Польшей. Здесь накануне вечером скопилась очередь из 400 автомобилей. Причиной пограничники называют сбой в работе базы данных таможни.

В качестве альтернативы пограничники просят выезжающих пользоваться соседними пунктами пропуска — «Грушев» и «Рава-Русская».

Напомним, в Украине сохраняется тенденция к усилению трудовой миграции, причем чаще всего сограждане выезжают на заработки в Польшу.