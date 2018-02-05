В западных областях выпала половина месячной нормы снега

Западные области Украины пострадали из-за сильных снегопадов. Во Львовской области за 3−4 февраля выпало 64% месячной нормы осадков. В Ровенской области половина месячной нормы снега выпала за сутки. Снегопады осложнили ситуацию на дорогах, возникли проблемы с энергообеспечением населенных пунктов.

По состоянию на утро 5 февраля обесточенными остаются 95 населенных пунктов в Львовской области, 15 — в Закарпатской, два — в Ровенской. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

В выходные спасателям Львовской области пришлось вызволять из снежных заносов автомобиль скорой помощи Самборского района. В том же районе на трассе Ковиничи — Мистковичи слетел в кювет автобус «ПАЗ 32», ехавший по маршруту Самбор — Ковиничи. Из-за падения деревьев было заблокировано движение по дороге Дрогобыч —Трускавец.

В Ровенской области из-за непогоды на объездной автодороге М-06 около поворота на Здолбунов съехал в кювет пассажирский микроавтобус. Транспортное средство, в котором находилось 26 человек, из кювета вытащили спасатели.

5 февраля из-за резкого ухудшения погоды решено отменить занятия в школах Измаила Одесской области. Также городские власти рекомендуют водителям отказаться от поездок. В регионе ожидаются дожди, которые будут сопровождаться резким снижением температуры воздуха, что приведет к образованию льда на дорогах.

Напомним, в ближайшие дни синоптики обещают сильные морозы, но снегопады прекратятся.