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Королева с лебедем

От птичьего гриппа умерли семь лебедей британской королевы Елизаветы

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

05.02.2018 9:15 109

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Как пишут британские СМИ, королева Великобритании Елизавета крайне расстроена смертью семи лебедей, живших на территории ее Виндзорского замка. Птицы, как показали результаты анализов, скончались от птичьего гриппа. В целом в «королевской» лебединой стае насчитывалось семьдесят особей. Есть опасения, что распространяющийся вирус H5N6 может в ближайшее время стать причиной гибели других лебедей. Под наблюдением остаются еще 13 птиц.

По старинной традиции, восходящей еще к 1186 году, британской короне принадлежат все «ничейные» лебеди в стране. Сейчас, правда, считается, что королеве Великобритании принадлежат только лебеди, живущие на Темзе и ее притоках, а также на территории ее личных имений. Раз в год проводится церемония инвентаризации лебедей, когда птиц на Темзе ловят, окольцовывают и отпускают. В 2009 году королева Елизавета II стала первым монархом за несколько веков, который лично присутствовал при этой процедуре.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Украине, в Херсонской области, была зафиксирована массовая гибель птиц.

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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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