От птичьего гриппа умерли семь лебедей британской королевы Елизаветы

Как пишут британские СМИ, королева Великобритании Елизавета крайне расстроена смертью семи лебедей, живших на территории ее Виндзорского замка. Птицы, как показали результаты анализов, скончались от птичьего гриппа. В целом в «королевской» лебединой стае насчитывалось семьдесят особей. Есть опасения, что распространяющийся вирус H5N6 может в ближайшее время стать причиной гибели других лебедей. Под наблюдением остаются еще 13 птиц.

По старинной традиции, восходящей еще к 1186 году, британской короне принадлежат все «ничейные» лебеди в стране. Сейчас, правда, считается, что королеве Великобритании принадлежат только лебеди, живущие на Темзе и ее притоках, а также на территории ее личных имений. Раз в год проводится церемония инвентаризации лебедей, когда птиц на Темзе ловят, окольцовывают и отпускают. В 2009 году королева Елизавета II стала первым монархом за несколько веков, который лично присутствовал при этой процедуре.

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