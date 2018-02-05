"Милиционеров ДНР" отправляют на передовую

В недореспублике появились доморощенные «ихтамнеты».

Об этом пишет сайт «Без Табу», ссылаясь на собственные источники. Оказывается, из-за повального дезертирства и увольнений командование боевиков вынуждено пойти на крайние меры. Так, в «МВД ДНР» придумали свой способ борьбы с проблемой массового бегства: всех без исключения сотрудников «районных отделений полиции», написавших заявление на увольнение за последние полгода, отправляют на передовую — на самые опасные позиции, чтобы «желающие покинуть их ряды кровью заслужили свободу», а заодно «научились родину любить».

Минимальный срок отправки на фронт — не менее 30 суток. В случае гибели или ранения террориста просто… списывают, поскольку он считается «ихтамнетом» — его не должно быть на фронте «по долгу службы».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Донбассе боевики обстреляли патруль ОБСЕ.