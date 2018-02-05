Допинговый скандал: суд не помог российским спортсменам вернуться на Олимпиаду

Суд не помог россиянам — фигурантам допингового скандала вернуться на Олимпиаду. Международный олимпийский комитет отказал 13 российским спортсменам и двум тренерам в допуске на Олимпийские игры-2018. Ранее Спортивный арбитражный суд приостановил санкции в отношении данных лиц, а именно пожизненный запрет на участие в олимпиадах, и передал дело на рассмотрение в МОК.

Тринадцать фигурантов данного списка — все еще выступающие спортсмены. Двое — участники Олимпиады-2014 в Сочи — они завершили спортивную карьеру и сейчас работают тренерами и консультантами.

В заявлении Международного олимпийского комитета говорится, что они приняли во внимание позицию суда, оправдавшего спортсменов. В то же время МОК указал, что суд не привел «полную аргументацию», объясняющую принятое решение.

МОК напомнил, что от него требовалось решить, можно ли считать спортсменов «чистыми» и не причастными к допинговому скандалу. Несмотря на решение суда, у МОК остались сомнения в честности и допинговой «чистоте» россиян. «Решение суда не сняло подозрений в допинге и не дало достаточных оснований, чтобы эти 13 спортсменов могли считаться «чистыми», — говорится в заявлении комитета.

Также МОК указывает, что была получена дополнительная информация в отношении спортсменов: данные из фармацевтических баз, следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.