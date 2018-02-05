После выходных подорожали доллар и евро

Новая неделя на отечественном валютном рынке открылась незначительным ростом курсов доллара и евро. Так, на 5 февраля Национальный банк Украины установил стоимость доллара на уровне 27 грн 89 коп. — плюс 3 коп. за выходные. На межбанке торги также начались с роста стоимости американской валюты, стартовав с 27,84—27,88 грн за доллар — плюс 2 коп. по сравнению с показателями пятницы, 2 февраля .

В обменных пунктах стоимость доллара не прежнем уровне: покупка — 27,68—27,70 грн, продажа — 27,89—28,05 грн.

Официальный курс евро с прошлой недели повысился на 12 коп. — с 34,72 грн до 34,84 грн. Но на межбанке 5 февраля торги по евро проходят в пределах 34,61−34,65 грн (снижение на 4 коп.). В обменных пунктах стоимость евро зафиксировалась на отметках: покупка — 34,39—34,40 грн, продажа — 34,80—34,82 грн.

Экономисты и финансисты утверждают, что зимний пик высокой стоимости доллара и евро был пройден в конце января. В феврале колебания курса гривни будут незначительными, а к лету национальная валюта может даже подорожать. Что касается ближайших прогнозов относительно курса, то финансисты ждут, как будет проходить покупка гривневых облигаций внутреннего государственного займа:

— Во вторник, 6 февраля, пройдет аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, и валютные продажи на межбанке могут зависеть от желающих поучаствовать в покупке украинского долга, — считает начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк. — Условия на аукционе предлагаются очень интересные.

Ранее fakty.ua рассказывали о том, когда, по мнению финансистов, выгодно покупать валюту.