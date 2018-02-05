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сирия

В Сирии российские истребители нанесли удар по больнице в ответ на сбитый Су-25 (фото, видео)

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 9:59 266

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Российские истребители в Сирии увеличили число атак по объектам в северо-западной провинции Идлиб. Удары были нанесены вечером 4 февраля, на следующий день после того, как в Идлибе из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский Су-25 и погиб пилот. Об этом сообщает Reuters.

В результате воздушной атаки пострадали больница в Маарат аль-Нумане и три мечети в центре города. По информации агентства Анадолу, многие в больнице были ранены, само медучреждение более не сможет работать.

больница

Также атаке подверглось жилое здание в населенном пункте Кафранбель и поселок Масаран. Сообщается о погибших. По последним данным, жертвами авианалета стали восемь гражданских лиц, как минимум сорок человек были ранены.

Напомним, 3 февраля в Сирии был сбит российский самолет Су-25. Пилот успел катапультироваться, но погиб в перестрелке с боевиками.

Фото aa.com.tr, yenisafak.com

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