Как хакеры из КНДР и американские банкиры обвалили курс биткойна

Падение курса самой популярной криптовалюты продолжается. На протяжении выходных стоимость биткойна колебалась от 8300 до 9500 долларов, но сегодня утром резко обрушилась ниже 8 тысяч и продолжает падать. А ведь всего чуть более месяца назад за биткойн давали 20 тысяч долларов. Вслед за биткойном начали дешеветь и другие популярные криптовалюты. Эксперты считают, что толчком к новому обвалу курса стало сообщение об очередной масштабной краже электронных денег.

Как сообщило агентство Bloomberg, Северная Корея пытается взламывать южнокорейские биржи с целью кражи криптовалюты. При этом, по данным Национального агентства разведки Республики Корея, КНДР уже удалось украсть криптовалюту на «десятки миллионов вонов». Эти новости вызвали панику на рынке, и многие инвесторы поспешили избавиться от своих виртуальных активов, что сразу отразилось на курсах самых популярных криптовалют.

Хотя не менее негативное влияние оказало решение двух крупнейших американских банков — Bank of America и JPMorgan Chase — отключить для своих клиентов возможность покупки биткойнов с использованием кредитных карт. Для клиентов Bank of America запрет вступил в силу 2 февраля, а для клиентов JPMorgan — 3 февраля. Основная причина запрета — опасения относительно кредитного риска тех клиентов, которые инвестируют в криптовалюты, используя кредитные средства.

Еще один удар по репутации биткойна как строго конфиденциального платежного средства нанесли исследователи из Катарского университета и Университета имени Хамада бен Халифы. Они обнародовали результаты исследований, показав, как могут быть идентифицированы биткойн-транзакции многолетней давности, ранее считавшиеся анонимными. Экспертам удалось связать более 100 транзакций по покупке наркотиков на определенном сайте с настоящими аккаунтами покупателей в социальных сетях. Причем более чем в 20 случаях они смогли найти даже реальные имена и местоположение этих людей.

«Ретроактивная операционная безопасность биткойна низкая. Когда что-то записывается на блокчейне, это всегда можно увидеть в истории операций и раскрыть эту информацию, нарушив анонимность пользователей», — сообщил исследователь из Катарского университета Хусам аль-Джавахери.

Стоит напомнить, что чуть более недели назад в Японии была совершена самая крупная в истории кража криптовалют. Взломщикам удалось похитить с кошельков пользователей сумму, эквивалентную 534 миллионам долларов.

