Гол Чигринского помог АЕКу увезти победу со стадиона «Олимпиакоса» (видео)

Соперник киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы АЕК (15 февраля команды сразятся в Афинах, 22-го — в Киеве) вырвал победу в гостевом матче чемпионата Греции на поле именитого «Олимпиакоса» — 2:1. Причем столичная команда проигрывала в Пирее до 87-й минуты, когда украинский защитник Дмитрий Чигринский сравнял счет, а уже в компенсированное арбитром время Георгиос Гиакумакис принес гостям победу.

К сожалению, встреча между «Олимпиакосом» и АЕКом закончилось массовыми беспорядками на стадионе. После финального свистка фанаты хозяев выбежали на поле и устроили драку с правоохранителями. Ультрас жгли файеры, ломали кресла и атаковали автобус гостевой команды.

Успех в Пирее позволил АЕКу, возглавляемому испанским специалистом Маноло Хименесом, с 44 очками обойти в турнирной таблице «Олимпиакос» (42 балла) и подняться на второе место. Лидирует ПАОК нашего Евгения Шахова, в активе которого 46 пунктов.

Кстати, одним из самых внимательных зрителей на матче «Олимпиакос» — АЕК был главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, который специально прилетел в Грецию, чтобы посмотреть игру еврокубкового соперника своей команды вживую.

Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» на сборе в Испании проиграло венгерской «Академии Пушкаша»