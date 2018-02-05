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Картошка фри

В Японии будут лечить облысение с помощью вещества, добавляемого к картошке фри из «Макдональдса»

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

05.02.2018 10:30 73

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Как пишет британская пресса, японские ученые неожиданно обнаружили полезные свойства пищи из ресторанов быстрого питания «Макдональдс».
Специалисты из Национального университета Иокогамы сумели, используя революционную методику с применением стволовых клеток, вырастить в лабораторных условиях зародыши волосяных фолликулов. Это обещает стать настоящим прорывом в лечение разных форм облысения.

Издание The Daily Record сообщает, что эксперименты на мышах прошли весьма успешно. Новый метод позволял облысевшим грызунам снова обзаводиться шерстью буквально в считанные дни.

При этом, ключевым «ингредиентом» было вещество, которое в заведениях «Макдональдс» добавляют при жарке картофеля фри, чтобы растительное масло не пенилось — диметилполисилоксан. Эта воздухопроницаемая форма силикона являлась субстратным материалом для культивации клеток.

Ученые уверены, что их методика весьма перспективна и что она сработает и для людей.

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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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