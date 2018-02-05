В Японии будут лечить облысение с помощью вещества, добавляемого к картошке фри из «Макдональдса»

Как пишет британская пресса, японские ученые неожиданно обнаружили полезные свойства пищи из ресторанов быстрого питания «Макдональдс».

Специалисты из Национального университета Иокогамы сумели, используя революционную методику с применением стволовых клеток, вырастить в лабораторных условиях зародыши волосяных фолликулов. Это обещает стать настоящим прорывом в лечение разных форм облысения.

Издание The Daily Record сообщает, что эксперименты на мышах прошли весьма успешно. Новый метод позволял облысевшим грызунам снова обзаводиться шерстью буквально в считанные дни.

При этом, ключевым «ингредиентом» было вещество, которое в заведениях «Макдональдс» добавляют при жарке картофеля фри, чтобы растительное масло не пенилось — диметилполисилоксан. Эта воздухопроницаемая форма силикона являлась субстратным материалом для культивации клеток.

Ученые уверены, что их методика весьма перспективна и что она сработает и для людей.