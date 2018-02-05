﻿

USD 27.89
RSS
МИД Украины

МИД призывает усилить давление на Кремль

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 10:45 54

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Мировое сообщество должно повлиять на Российскую Федерацию, чтобы заставить ее соблюдать перемирие на Донбассе. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца связи с очередным нарушением режима тишины в зоне АТО, в результате которых пострадали украинские воины.

«Целенаправленные минометные обстрелы. Трое украинские военных ранены. Настоятельно призываем партнеров усилить давление на Россию для соблюдения международного права и „минских соглашений“», — написала она в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, 4 января оккупационные войска совершили пять обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе. Трое бойцов получили ранения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии