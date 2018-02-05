МИД призывает усилить давление на Кремль

Мировое сообщество должно повлиять на Российскую Федерацию, чтобы заставить ее соблюдать перемирие на Донбассе. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца связи с очередным нарушением режима тишины в зоне АТО, в результате которых пострадали украинские воины.

«Целенаправленные минометные обстрелы. Трое украинские военных ранены. Настоятельно призываем партнеров усилить давление на Россию для соблюдения международного права и „минских соглашений“», — написала она в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, 4 января оккупационные войска совершили пять обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе. Трое бойцов получили ранения.