На Херсонщине фура протаранила автобус с 15 пассажирами (фото)

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, вчера, 4 февраля, вечером на 200-м километре автодороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск (около поселка Клапая) грузовой автомобиль DAF совершил наезд на автобус «Эталон», в котором находились 15 пассажиров. Потерпевшие были доставлены в больницу.

«После серьезного ДТП начиная с 21.35 доставлено в травмопункт 7 пострадавших (ДТП в районе п. Клапая), Все госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Бригада врачей травматологии, хирург, невропатолог, терапевт оказывают необходимую медицинскую помощь. Хочу успокоить родственников: состояние у всех стабильное. Заведующий отделением, начмед и я контролируем ситуацию на месте», — написал на своей странице в Facebook главный врач Херсонской городской клинической больницы им. Тропиных Леонид Ремига.

По информации заместителя главного врача по медицинской части этой же больницы Олега Додулева, обследование (рентгенография, лабораторная диагностика) всех пострадавших выполнено за бюджетные средства.

Согласно данным полиции, после ДТП водитель автобуса сообщил, что во время движения заглох двигатель и он остановил транспортное средство. В этот момент в автобус врезался грузовик.

По словам водителя DAF, он заметил остановившийся на пути автобус, когда до него оставалось всего метров 15, поэтому избежать столкновения не смог.

Предварительная правовая квалификация события — ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что, вчера, 4 февраля, в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли два человека.