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Смолий: начался сезонный рост курса гривни

Смолий: начался сезонный рост курса гривни

Иван МОЗГОВОЙ, специально для «ФАКТОВ»

05.02.2018 17:02 164

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Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам финансовой политики Михаил Довбенко в эфире 112 канала.

«Я почувствовал, что у него есть желание менять ситуацию. Мне было приятно, что он очень прислушивался к рекомендациям членов комитета. Он готов сотрудничать с комитетом», — заявил Довбенко.

Яков Смолий также сообщил народным депутатам, что в НБУ разработали новый закон о валютной политике. По его словам, нынешнее ослабление гривни является сезонным и уже сошло на нет.

«Началась активизация экспорта, и мы видим, что поступление валюты в страну увеличилось, и есть некоторое укрепление гривни», — сказал Смолий.

Ранее fakty.ua сообщали, что процесс утверждения кандидатуры нового главы Национального банка Украины может занять не меньше месяца.

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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

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