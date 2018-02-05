Смолий: начался сезонный рост курса гривни

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам финансовой политики Михаил Довбенко в эфире 112 канала.

«Я почувствовал, что у него есть желание менять ситуацию. Мне было приятно, что он очень прислушивался к рекомендациям членов комитета. Он готов сотрудничать с комитетом», — заявил Довбенко.

Яков Смолий также сообщил народным депутатам, что в НБУ разработали новый закон о валютной политике. По его словам, нынешнее ослабление гривни является сезонным и уже сошло на нет.

«Началась активизация экспорта, и мы видим, что поступление валюты в страну увеличилось, и есть некоторое укрепление гривни», — сказал Смолий.

Ранее fakty.ua сообщали, что процесс утверждения кандидатуры нового главы Национального банка Украины может занять не меньше месяца.

