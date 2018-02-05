Дело о смертельном ДТП в Харькове: дата судебного заседания стала неожиданностью

Киевский районный суд Харькова назначил на вторник, 6 февраля, подготовительное заседание по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года в центре Харькова. Об этом ТСН сообщили адвокаты пострадавших в ДТП, назвав его неожиданностью.

Обвинительный акт был передан в суд в пятницу, 2 февраля.

По словам адвоката пострадавшей в аварии Оксаны Евтеевой, она намерена ходатайствовать о переносе заседания до того момента, пока Оксана не сможет могла присутствовать в суде. Тем не менее все адвокаты решили прибыть на суд, куда доставят и подозреваемых в совершении ДТП — Елену Зайцеву и Геннадия Дронова.

Судьей по данному резонансному делу назначен Виктор Попрас, который на днях вынес приговор антимайдановцу «Топазу».

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове внедорожник Lexus въехал в толпу людей на тротуаре, в результате чего 5 человек погибли на месте.

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. 13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно.

