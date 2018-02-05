Фискальная служба назвала сумму штрафов, уплаченную владельцами авто на еврономерах

В 2017 году владельцев авто на еврономерах оштрафовали на 165,6 млн гривен за нарушение сроков транзита и временного ввоза. Об этом УНН сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

«В течение 2017 года таможнями ГФС в отношении граждан за нарушение правил транзита составлено 18 394 протокола, по которым применено 109,3 млн гривен штрафов, а за нарушение сроков временного ввоза — 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн гривен», — говорится в сообщении.

В пятерку стран, из которых украинцы чаще всего ввозили авто на еврономерах, вошли Польша (ввезено 110,7 тысячи авто), Литва (51,7 тысяч), Германия (19,8 тысячи), Болгария (14,1 тысячи) и Чехия (13,1 тысячи авто).

Отметим, что, по данным МВД, по состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины незаконно находились более 246,4 тыс. авто с иностранной регистрацией.

Эксперты считают, что массовый ввоз автомобилей на «евробляхах» привел к перераспределению рынка подержанных авто в Украине.